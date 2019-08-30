2019-08-30T09:34:57+03:00
Происшествия

Снес знак, перевернулся и лег на бок: Каршеринг завершил аренду в Новом Петергофе

«Пилот» прокатного авто с места аварии сбежал
Петр КИБЕР
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Минус один дорожный знак и один прокатный авто. Знак был не виноват. Фото: vk.com/spb_todayМинус один дорожный знак и один прокатный авто. Знак был не виноват. Фото: vk.com/spb_today
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Водители каршеринга продолжают подтверждать девиз «ни дня без аварии». Не все дорожные инциденты с прокатными авто попадают на страницы газет, но некоторые из них обойти невозможно. Только позавчера на Тихорецком проспекте нашли повисшую на заборе «Шкоду», а нынешним утром лежащий на боку «Фольксваген» обнаружился в Петергофе. По дороге он снес дорожный знак.

- Около железнодорожной станции Новый Петергоф валяется перевернутый «Поло» от Яндекс.Драйва, - сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» местные жители.

Ни водителя, ни возможных пассажиров автомобиля рядом с метом аварии не наблюдалось. Завершив таким печальным образом аренду, «пилот» каршеринга решил попросту сбежать. если он был за рулем не под своим именем, а купил «левый» аккаунт в интернете, то установить личность человека и привлечь его к ответственности будет очень непросто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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