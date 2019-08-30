Снес знак, перевернулся и лег на бок: Каршеринг завершил аренду в Новом Петергофе
Водители каршеринга продолжают подтверждать девиз «ни дня без аварии». Не все дорожные инциденты с прокатными авто попадают на страницы газет, но некоторые из них обойти невозможно. Только позавчера на Тихорецком проспекте нашли повисшую на заборе «Шкоду», а нынешним утром лежащий на боку «Фольксваген» обнаружился в Петергофе. По дороге он снес дорожный знак.
- Около железнодорожной станции Новый Петергоф валяется перевернутый «Поло» от Яндекс.Драйва, - сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» местные жители.
Ни водителя, ни возможных пассажиров автомобиля рядом с метом аварии не наблюдалось. Завершив таким печальным образом аренду, «пилот» каршеринга решил попросту сбежать. если он был за рулем не под своим именем, а купил «левый» аккаунт в интернете, то установить личность человека и привлечь его к ответственности будет очень непросто.
ИСТОЧНИК KP.RU