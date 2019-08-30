2019-08-30T10:23:01+03:00
Происшествия

3 тысячи бутылок поддельной водки нашли в подпольном цеху на автобазе под Петербургом

Пришедшие на автобазу сотрудники миграционной службы натолкнулись на нелегальный мини-заводик и залежи спирта
Петр КИБЕР
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Подпольный водочный цех нашли н аавтобазе под Петербургом.Подпольный водочный цех нашли н аавтобазе под Петербургом.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Нежданно-негаданно сделали открытие миграционные полицейские, пришедшие искать приезжих-нелегалов, а нашедшие подпольный водочный цех. Маленький спиртовой заводик работал на территории автобазы в поселке имени Морозова.

- В ходе рядовой проверки на соблюдение административного законодательства полиция обнаружила подпольный алкогольный цех, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Прямо на месте были задержаны четверо приезжих, причастных к нелегальному бизнесу. 18-летний мигрант из Закавказья развозил паленую водку на «Газели» по магазинам и присматривал за производством. На конвейере крутили пробки и грузили коробки двое граждан СНГ, а разливал водку и клеил этикетки единственный россиянин - 4-летний уроженец Коми.

В итоге все поехали в полицию. С места производства были изъяты 3 тысячи бутылок водки, поддельные акцизные марки и бак с 500 литрами спирта.

Уголовное дело заведено по статье за изготовление, сбыт или использование поддельных акцизных марок. С фигурантов дела взята расписка о явке в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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