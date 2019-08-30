2019-08-30T10:32:06+03:00
Происшествия

Задержан подозреваемый в педофилии, совративший 14-летнюю петербурженку

Мужчина приставал к школьнице, прижав ее в закоулке возле дома на бульваре Новаторов
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге задержали подозреваемого в совращении 14-летней школьницыВ Петербурге задержали подозреваемого в совращении 14-летней школьницыФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который подозревается в сексуальном преступлении в отношении школьницы. Как стало известно в пятницу, 30 августа, оперативники вышли на след развратника спустя полгода после произошедшего на бульваре Новаторов в Кировском районе Северной столицы.

- Согласно данным уголовного дела, все произошло ранней холодной весной, 11 марта 2019 года. Подозреваемый мужчина привел 14-летнюю школьницу в закоулок возле одного из домов, расположенного на бульваре Новаторов. Прижав девочку к стенке, он стал развращать девочку, совершив действия сексуального характера, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Проведя ряд следственных действий и оперативных мероприятий, правоохранители установили личность подозреваемого в педофилии. Им оказался 35-летний местный житель. Ранее в поле зрения полиции с подобными преступлениями он не попадал.

На данный момент решается вопрос об аресте подозреваемого, а также предъявлении ему обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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