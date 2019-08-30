Под Приозерском насмерть разбился 23-летний водитель иномарки

СЕГОДНЯ 11:01 2019-08-30T11:01:27+03:00

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Жизнь молодого жителя Ленинградской области оборвалась поздним вечером 29 августа. На трассе под Приозерском его «Ситроен» вылетел с дороги и врезался в дерево. Травмы оказались смертельными.

- Около 23:50 в Приозерском районе Ленинградской области на 34-м километре трассы Ушаково-Гравийное водитель (мужчина 1996 года рождения) не справился с управлением и совершил наезд на дерево, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

К несчастью, удар оказался слишком сильным и травмы, полученные автомобилистом, оказались несовместимы с жизнью. Прибывшие к месту ДТП медики лишь констатировали гибель молодого мужчины.

Теперь в обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Они установят причины, приведшие к трагическому финалу.

ИСТОЧНИК KP.RU