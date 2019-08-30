2019-08-30T11:18:33+03:00
Авто

Яндекс рассказал, что будет с пробками в Санкт-Петербурге осенью 2019 года

Серьезные заторы на дорогах ожидаются перед 1 сентября и в сам День знаний
Степан СТЕПАНОВ
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Серьезные пробки прогнозируются в Санкт-Петербурге перед 1 сентября.Серьезные пробки прогнозируются в Санкт-Петербурге перед 1 сентября.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Автомобилисты Санкт-Петербурга с тревогой ждут приближения осени. В город вернутся все, кто отсутствовал в течение трех месяцев - отпускники, дачники. Многие из них - счастливые владельцы машин, и в этом-то проблема. По традиции с начала сентября и до следующего летнего сезона город на Неве превратится в одну большую пробку - по утрам и вечером в час пик. Насколько сложной будет дорожная обстановка, проанализировали аналитики Яндекса.

- Пробки вернутся в Санкт-Петербург уже в последнюю неделю августа, - напомнили эксперты. - Этот уровень без резких изменений держится вплоть до декабря. С 1 сентября более выраженным становится утренний час пик — многие одновременно везут детей в школу.

Аналитики Яндекса посчитали, на сколько вырастает утренний балл пробок в городах-миллионниках осенью. Санкт-Петербург оказался на 6-м месте - с сентября балл пробок в городе обычно увеличивается на 1,1 балла. В Москве, к слову, на 0,8.

1. Ростов-на-Дону - 1,4

2. Екатеринбург - 1,4

3. Самара - 1,4

4. Новосибирск - 1,3

5. Казань - 1,2

6. Санкт-Петербург - 1,1

7. Пермь - 1,1

8. Уфа - 1,0

9. Воронеж - 1,0

10. Нижний Новгород - 0,8

11. Москва - 0,8

12. Красноярск - 0,8

13. Омск - 0,7

14. Волгоград - 0,7

15. Челябинск - 0,5

ИСТОЧНИК KP.RU

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