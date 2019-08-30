С автобусов, трамваев и троллейбусов в Петербурге уберут всю рекламу
Правительство Санкт-Петербурга планирует очистить общественный транспорт от внешней рекламы. Обклеенных заманчивыми предложениями автобусов, троллейбусов и трамваев не должно стать уже в следующем году.
- Это непозволительно, чтобы транспорт был с рекламой. Он должен быть узнаваем гражданами, - заявил журналистам глава комитета по транспорту Северной столицы Александр Головин. -Я думаю, что если рекламы не будет, то горожане это оценят.
При этом чиновник отметил, что экономические доводы о потере перевозчиками средств - неуместны. Общественный транспорт - это лицо города.
- Мы не обклеиваем фасады на Невском проспекте рекламой, и с автобусами то же самое, - заявил Головин.
Тем более, что заклеенный рекламой транспорт хуже виден в потоке, а это безопасность движения.
В дополнение чиновник напомнил, что сейчас на сайте «Организатора перевозок» идет голосование за единый цвет общественного транспорта. И пока лидирует «зенитовский» голубой.
ИСТОЧНИК KP.RU