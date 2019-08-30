2019-08-30T11:23:38+03:00
Общество

С автобусов, трамваев и троллейбусов в Петербурге уберут всю рекламу

Это должно произойти уже в 2020 году
Петр КИБЕР
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Общественный транспорт хотят выкрасить в единый цвет и очистить от рекламы. Фото: "Организатор перевозок".Общественный транспорт хотят выкрасить в единый цвет и очистить от рекламы. Фото: "Организатор перевозок".
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Правительство Санкт-Петербурга планирует очистить общественный транспорт от внешней рекламы. Обклеенных заманчивыми предложениями автобусов, троллейбусов и трамваев не должно стать уже в следующем году.

- Это непозволительно, чтобы транспорт был с рекламой. Он должен быть узнаваем гражданами, - заявил журналистам глава комитета по транспорту Северной столицы Александр Головин. -Я думаю, что если рекламы не будет, то горожане это оценят.

При этом чиновник отметил, что экономические доводы о потере перевозчиками средств - неуместны. Общественный транспорт - это лицо города.

- Мы не обклеиваем фасады на Невском проспекте рекламой, и с автобусами то же самое, - заявил Головин.

Тем более, что заклеенный рекламой транспорт хуже виден в потоке, а это безопасность движения.

В дополнение чиновник напомнил, что сейчас на сайте «Организатора перевозок» идет голосование за единый цвет общественного транспорта. И пока лидирует «зенитовский» голубой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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