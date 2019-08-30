У моста Александра Невского под колесами «Рено» погибла молодая мотоциклистка

СЕГОДНЯ 11:45 2019-08-30T11:45:10+03:00

Девушке-байкеру было всего 30 лет

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Трагическая случайность оборвала жизнь молодой мотоциклистки утром 30 августа. На съезде с моста Александра Невского она столкнулась с попутным «Рено Логан», упала и попала под колеса легковушки. Травмы оказались смертельными.

- Около 8:55 в Центральном районе, при съезде с моста на Амбарную улицу водитель «Рено» (мужчина 1990 года рождения) совершил столкновение с мотоциклом под управлением женщины 1989 года рождения, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как утверждают очевидцы, водитель «Логана» не смог резко остановить машину и она наехала на упавшую под колеса девушку. К месту ДТП срочно прибыли медики, однако ранения оказались слишком тяжелыми и мотоциклистка умерла в машине скорой помощи.

Сейчас в обстоятельствах смертельной аварии разбираются инспектора ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU