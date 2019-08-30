2019-08-30T12:35:03+03:00
Общество

Жара в городе: В Петербурге повторился температурный рекорд 77-летней давности

29 августа термометры показывали 25,4 градуса
Петр КИБЕР
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Петербург почти побил температурный рекорд 77-летней давности.Петербург почти побил температурный рекорд 77-летней давности.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Лето, словно опомнившись, решило подарить петербуржцам несколько прекрасных дней под конец августа. Установившееся в городе тепло стало не только приятным подарком жителям Северной столицы, но и едва не стало рекордным. А вот повторить достижение 77-летней давности удалось.

- Питеру для рекорда не хватило десятой доли градуса. В минувший четверг, 29 августа, воздух в Северной столице прогрелся до +25,4 по Цельсию, что в точности повторяет суточный рекорд максимальной температуры, установленный в далеком 1942 году, - написал в «Фейсбуке» ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

Напомнил синоптик и про военный подвиг своих коллег, которые в блокадном городе продолжали работать и передавать сводки о погоде, которые не меньше важны, чем данные разведки.

Во время войны метеостанции имелись не только в блокадном Ленинграде, или за Полярным кругом, но и даже в партизанских отрядах.

Напомним, что петербургский метеоролог Валерий Малинин, в разговоре с «Комсомолкой» пообещал горожанам «бабье лето» уже в начале сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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