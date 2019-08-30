Водитель такси уснул за рулем и «намотался» на столб на Выборгской набережной

СЕГОДНЯ 13:40 2019-08-30T13:40:59+03:00

Водитель такси уснул за рулем и врезался в столб в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

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Ночная поездка на такси для жителя Санкт-Петербурга завершилась не по назначенному адресу, а в столб. Все случилось из-за того, что уставший извозчик на минутку прикорнул за рулем и потерял управление. Пассажиру повезло, он отделался легким испугом.

Авария произошла в ночь на 30 августа. Автомобиль такси врезался в столб на Выборгской набережной напротив дома номер 61. По предварительным данным, никто не пострадал. Петербуржцы в сети, обсуждая инцидент, ругают таксистов. Однако есть и те, кто заступаются за водителей.

- Таксисты – бедолаги, чтобы заработать денег, им надо отработать не меньше 16 часов и на следующий день столько же. И так далее с двумя выходными в месяц, - пожалела извозчиков петербурженка.

Доехал ли пассажир до нужного адреса, так и не известно. Какова судьба водителя такси, также не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU