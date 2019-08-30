2019-08-30T13:40:59+03:00
Происшествия

Водитель такси уснул за рулем и «намотался» на столб на Выборгской набережной

Пассажир ночного извозчика отделался легким испугом
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Водитель такси уснул за рулем и врезался в столб в ПетербургеВодитель такси уснул за рулем и врезался в столб в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Ночная поездка на такси для жителя Санкт-Петербурга завершилась не по назначенному адресу, а в столб. Все случилось из-за того, что уставший извозчик на минутку прикорнул за рулем и потерял управление. Пассажиру повезло, он отделался легким испугом.

Авария произошла в ночь на 30 августа. Автомобиль такси врезался в столб на Выборгской набережной напротив дома номер 61. По предварительным данным, никто не пострадал. Петербуржцы в сети, обсуждая инцидент, ругают таксистов. Однако есть и те, кто заступаются за водителей.

- Таксисты – бедолаги, чтобы заработать денег, им надо отработать не меньше 16 часов и на следующий день столько же. И так далее с двумя выходными в месяц, - пожалела извозчиков петербурженка.

Доехал ли пассажир до нужного адреса, так и не известно. Какова судьба водителя такси, также не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По поручению Бастрыкина мажоров на Rolls Royce, избивших мужчину в Петербурге, отправят под суд
1,5 тысячи штрафа с конфискацией костюма: «Коня Юлия» привлекли за обирание туристов на Дворцовой площади
Ленинградский зоопарк показал, как белая медведица плещется в воде, спасаясь от жары
Туристы против: 16 процентов петербуржцев решили отказаться от финской визы из-за новых правил
«Петровский» стадион могут закрыть крышей
Безликий в Эрмитаже: В Петербург прилетел звезда «Игры престолов» Том Влашиха
Метрополитен выпустил юбилейные жетоны в честь станций Фрунзенского радиуса
Романтик из Ленобласти украл букет, разбив витрину цветочного магазина
В Петербурге третьи сутки ищут школьницу с сиреневыми волосами
Хирург-живодер, режущий кошек, появился в Колпино
Жара в городе: В Петербурге повторился температурный рекорд 77-летней давности
Похитивших человека во Фрунзенском районе мигрантов отправили в колонию
У моста Александра Невского под колесами «Рено» погибла молодая мотоциклистка
С автобусов, трамваев и троллейбусов в Петербурге уберут всю рекламу
«Гадалка» сняла с петербургской школьницы порчу за 189 тысяч рублей
Яндекс рассказал, что будет с пробками в Санкт-Петербурге осенью 2019 года
Под Приозерском насмерть разбился 23-летний водитель иномарки
В Ленобласти мужчина на квадроцикле застрелил двух собак из-за «интереса»
Задержан подозреваемый в педофилии, совративший 14-летнюю петербурженку
3 тысячи бутылок поддельной водки нашли в подпольном цеху на автобазе под Петербургом
На улице Руднева ребенок кричал в окно и звал на помощь
Снес знак, перевернулся и лег на бок: Каршеринг завершил аренду в Новом Петергофе
Туберкулез был: Роспотребнадзор нашел больного повара в детском саду на Парнасе
Группа ровная, будет сложно: Семак и Дзюба о соперниках «Зенита» в Лиге Чемпионов
Прогноз погоды на пятницу, 30 августа, в Санкт-Петербурге: Небольшой дождь, но тепло