2019-08-30T14:01:01+03:00
Происшествия

Романтик из Ленобласти украл букет, разбив витрину цветочного магазина

Правоохранители задержали мужчину до того, как он успел преподнести подарок даме сердца
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяный романтик украл букет, разбив витрину цветочного магазина в ЛенобластиПьяный романтик украл букет, разбив витрину цветочного магазина в ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО
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Во Всеволожске Ленинградской области романтичный мужчина хотел покорить сердце женщины, преподнеся ей подарок. Так как была уже глубока ночь пятницы, 30 августа, около 4:20 часов, купить цветы у него не было возможности. Однако даже закрытые двери цветочного магазина его не остановили и он буквально «прошел сквозь витрину» за букетом. Увы, женщина этого поступка так и не смогла оценить.

- В ночь на 30 августа пьяный 39-летний мужчина шел по Всеволожску и набрел на цветочный магазин в торговом центре в доме 33/35 на Заводской улице. Разбив витрину, он зашел внутрь и украл букет стоимостью 2600 рублей, - сообщили в Росгвардии.

Романтичному мужчине не повезло. Когда он разбил витрину, сработала сигнализация и на сигнал сразу же прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Росгвардейцы застали пьяного мужчину на месте преступления, держащего букет в руках.

Как выяснилось позже, гражданин ранее неоднократно судим. Сейчас с его сердечными делами разбираются сотрудники 128 отдела полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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