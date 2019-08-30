Романтик из Ленобласти украл букет, разбив витрину цветочного магазина
Во Всеволожске Ленинградской области романтичный мужчина хотел покорить сердце женщины, преподнеся ей подарок. Так как была уже глубока ночь пятницы, 30 августа, около 4:20 часов, купить цветы у него не было возможности. Однако даже закрытые двери цветочного магазина его не остановили и он буквально «прошел сквозь витрину» за букетом. Увы, женщина этого поступка так и не смогла оценить.
- В ночь на 30 августа пьяный 39-летний мужчина шел по Всеволожску и набрел на цветочный магазин в торговом центре в доме 33/35 на Заводской улице. Разбив витрину, он зашел внутрь и украл букет стоимостью 2600 рублей, - сообщили в Росгвардии.
Романтичному мужчине не повезло. Когда он разбил витрину, сработала сигнализация и на сигнал сразу же прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Росгвардейцы застали пьяного мужчину на месте преступления, держащего букет в руках.
Как выяснилось позже, гражданин ранее неоднократно судим. Сейчас с его сердечными делами разбираются сотрудники 128 отдела полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU