2019-08-30T15:34:49+03:00
Спорт

«Петровский» стадион могут закрыть крышей

Сейчас на спортивном сооружении ведутся ремонтные работы
Лилия КОЗЛОВА
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На "Петровском" стадионе в Петербурге может появиться крышаНа "Петровском" стадионе в Петербурге может появиться крышаФото: Илья СМИРНОВ
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Знаменитый стадион «Петровский» в Санкт-Петербурге, на котором много лет играл «Зенит», может обзавестись крышей. О защитном козырьке, который защищал бы от дождя и снега, уже давно мечтали болельщики. Вполне возможно, что эта мечта наконец-то осуществится.

- Мы прорабатываем варианты установки над местами для зрителей легких навесных конструкций, - приводит слова главы Дирекции по управлению спортивными сооружениями Игоря Васильева газета «Петербургский дневник».

Также он отметил, что решение будет принято после проведения экспертизы. Если она подтвердит, что техническое состояние стадиона позволяет провести модернизацию, то начнутся проработки этого вопроса.

На данный момент на «Петровском» ведутся ремонтные работы. Уже поменян газон футбольного поля. Это сделано в связи с требованием комиссии УЕФА, так как стадион будет использоваться в качестве тренировочной площадки во время Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Напомним, что четыре матча игр пройдут в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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