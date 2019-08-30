Туристы против: 16 процентов петербуржцев решили отказаться от финской визы из-за новых правил

СЕГОДНЯ 15:39 2019-08-30T15:39:07+03:00

При этом треть опрошенных продолжат обращаться за шенгеном в консульство Суоми

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Петербуржцы любят ездить в Финляндию. Во-первых это близко, а во-вторых, получить финскую, точнее шенгенскую визу через страну Тысячи озер было проще простого. Но с 1 сентября все станет немного сложнее. Повинуясь требованиям Евросоюза, финны ужесточают правила и начнут требовать дополнительные документы при запросе визы. В связи с этим в консульстве выросли огромные очереди, а эксперты предсказали снижение турпотока в Суоми.

- Отказаться от финской визы решили 16 процентов опрошенных туристов. Чуть меньше 2 процентов после нововведений приняли решение вообще не получать визы никакой из шенгенских стран, - сообщает пресс-служба транспортной компании LuxExpress, специализирующейся на автобусных перевозках в Финляндию и другие страны Европы.

При этом треть пассажиров заявила, что как и прежде будет делать финскую визу, а другие либо не определились, либо имеют эстонский или другой шенген.

Напомним, что согласно правилам ЕС, с 1 сентября 2019 года финская сторона станет требовать у россиян подтверждения финансовой состоятельности (справка о доходах, выписка с банковского счета и прочее), а также бронь отеля и проездные документы.

ИСТОЧНИК KP.RU