2019-08-30T16:11:01+03:00
Общество

1,5 тысячи штрафа с конфискацией костюма: «Коня Юлия» привлекли за обирание туристов на Дворцовой площади

На назойливого аниматора жаловались и сами петербуржцы и гости города
Петр КИБЕР
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Бесцеремонные аниматоры вымогают деньги за фото с собой.Бесцеремонные аниматоры вымогают деньги за фото с собой.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Фото с обезьянкой, лошадкой, птичкой или аниматором в ростовом костюме из популярного мультфильма - традиционный способ заработка для жителей туристических городов. Мало кто из полулегальных работников туриндустрии упустит возможность содрать две-три сотни рублей за удачный снимок. При этом действуют они нагло, приставая к людям и вымогая у них деньги. Особенно бесцеремонные «кони» и «зебры» обитают на Дворцовой площади. Но свершилось!Одно из таких «животных» привлекли к ответственности.

- Суд установил, что 27 февраля 2019 года Алексей Сычев, одетый в костюм (ростовую фигуру) героя мультипликационного фильма «Три Богатыря» Коня Юлия, осуществлял предоставление фото-услуг прохожим на платной основе: 300 рублей за 1 сеанс, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

При этом привлекли аниматора за нарушение авторских прав, ведь костюм «в виде объемной фигуры - гнедого антропоморфного коня с рыжим хвостом и гривой, продолжающейся на морду и выпученными глазами» был сделан без разрешения студии, создавшей мультфильм.

За это аниматору присудили штраф в полторы тысячи рублей и конфискацию «Коня Юлия», «состоящего из трех элементов: голова, туловище, копыта».

ИСТОЧНИК KP.RU

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