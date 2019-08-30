По поручению Бастрыкина мажоров на Rolls Royce, избивших мужчину в Петербурге, отправят под суд

СЕГОДНЯ 16:33 2019-08-30T16:33:06+03:00

По поручению Бастрыкина завершено расследование резонансного конфликта в Петербурге с мажорами на Rolls Royce Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Санкт-Петербурге завершилось расследование уголовного дела о резонансном нападении на мужчину мажорами на Rolls Royce. Инцидент настолько сильно возмутил общественность и разошелся по СМИ, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил петербургскому СК подключиться к выяснению всех обстоятельств. Сегодня, 30 августа, стало известно, что молодые люди, избившие прохожего, отправятся под суд.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено в суд, - сообщили в следственном комитете Северной столицы.

Напомним, что в конце июля на Комендантском проспекте в Петербурге произошел конфликт между водителем и пассажирами элитной машины Rolls-Royce и пешеходом, который возмутился, что автомобиль едет по тротуару. Словесная перебранка очень быстро перешла в потасовку. Мажоры вышли из машины и стали избивать прохожего, а также залили ему лицо из газового баллончика, в результате чего мужчина получил химический ожог лица и шеи.

Драка пешехода и парней из Rolls-Royce в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU