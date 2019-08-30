2019-08-30T17:10:04+03:00
Общество

В выходные Ленобласть накроет густой туман

Погода при этом будет стоять жаркая
Лилия КОЗЛОВА
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В выходные Ленобласть накроет туманВ выходные Ленобласть накроет туманФото: Алексей ФОКИН
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В последние выходные перед новым учебным годом в Ленинградской области ожидается необычная погода: жара, но при этом туман. По данным синоптиков, дымка накроет регион в субботу, 31 августа, и продержится вплоть до понедельника, 2 сентября, когда дети пойдут в школу.

- В субботу, 31 августа, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь, утром в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью около 11-16 градусов тепла, местами опустится до плюс 7. Днем же прогреется до плюс 20-25 градусов, - сообщили в МЧС 47-го региона со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Синоптики отмечают, что туман будет появляться и в воскресенье, и в понедельник. В связи с этим спасатели Ленобласти предупредили местных жителей о том, чтобы они были внимательнее на дорогах, озерах, реках, а также в воздухе. Кроме того, во время тумана очень опасно ходить в лес, так как из-за плохой видимости можно легко заблудиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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