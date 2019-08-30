2019-08-30T17:45:16+03:00
Общество

На строительство метро в Петербурге направят 18 миллиардов рублей

Почти все средства в 2020 году пойдут на уже существующие проекты
Петр КИБЕР
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На строительство метро направят 18 миллиардов рублей.На строительство метро направят 18 миллиардов рублей.Фото: Александр ГЛУЗ
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Чтобы развивать петербургскую подземку в более-менее разумных размерах, по подсчетам Смольного требуется около 30 миллиардов рублей в год. Пока таких денег в бюджете нет. В проекте финансового документа на 2020 год значится цифра в 18 миллиардов. Именно такие данные озвучили на очередном «нулевом» чтении бюджета.

- Почти вся сумма - это средства по текущим контрактам на строительство метрополитена, - рассказал журналистам глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергей Харлашкин.

Другими словами: новых проектов ждать пока не приходится.

При этом на заседании можно сказать взорвалась информационная бомба. Чиновник заявил, что к строительству метро могут привлечь китайских подрядчиков, которые очень хотят работать в Петербурге. Есть планы и по привлечению других строительных организаций.

Что будет при этом с «Метростроем» - неизвестно. Сергей Харшлашкин намекнул, что эволюция неизбежна и выживет сильнейший.

ИСТОЧНИК KP.RU

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