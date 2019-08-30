2019-08-30T17:43:37+03:00
Общество

В Петербург не пустили 25 тонн потрохов лосося с Фарерских островов

Замороженную рыбную обрезь задержали в морском порту Северной столицы
Петр КИБЕР
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Рыбу в Россию везут из таких экзотических стран, как Фарерские острова.Рыбу в Россию везут из таких экзотических стран, как Фарерские острова.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Рыба, особенно красная, в последние годы стала реже бывать на столе простых россиян. Причиной этому стало повышение цен после введенных санкций и контрсанкций, ограничивших поставки продуктов из западных стран. Теперь в Россию попадает не норвежский лосось, а рыба из таких государств, как, например, Фарерские острова. Увы, но и с ней не все бывает гладко.

- Инспекторы Управления Россельхознадзора задержали крупный груз рыбных субпродуктов из северной Атлантики. 25,5 тонн замороженных хребтов, брюшков и обрези лосося прибыли в порт Санкт-Петербурга с Фарерских островов, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Причиной пристального внимания инспекторов стали неправильно оформленные документы на груз. Номер ветеринарного сертификата, выданный Фарерскими коллегами, до последней цифры совпадает с таким же сертификатом, но на другую партию рыбы.

При этом и номера контейнера и получатели у грузов были разные. Пока рыбьи брюшки и потрошка стоят в порту. Россельхознадзор ждет от фарерских коллег верные документы. Если все будет верно, то груз пустят в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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