Внимание, опасность: Петербуржцев предупредили о возможном загрязнении воздуха из-за непогоды

СЕГОДНЯ 18:22 2019-08-30T18:22:19+03:00

Вредные выбросы в атмосферу ожидаются ночью и утром 31 августа 2019 года

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Комитет по природопользованию предупредил жителей Санкт-Петербурга о возможной опасности. Согласно прогнозу ФБГУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ночные и утренние часы 31 августа 2019 года на территории Северной столицы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, которые способствуют загрязнению атмосферы.

- Неблагоприятные метеорологические условия – это краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха, - пояснили в комитете.

Отмечается, что в Петербурге ожидается первая степень опасности. Это означает, что рост концентрации примесей в атмосферном воздухе выше максимальной разовой предельно-допустимой. В связи с этим все юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые имеют источники выбросов вредных веществ в атмосферу, обязаны на это время предпринять меры, чтобы снизить количество выброса загрязнений в воздух.

ИСТОЧНИК KP.RU