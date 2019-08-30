2019-08-30T18:42:11+03:00
Здоровье

Петербуржцы смогут узнать о симптомах ревматоидного артрита

Акция состоится в рамках социально-благотворительного проекта «Будь с городом»
Степан СТЕПАНОВ
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Ревматические заболевания встречаются у людей любого возраста.Ревматические заболевания встречаются у людей любого возраста.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В воскресенье, 31 августа 2019 года биотехнологическая компания BIOCAD в рамках общегородского социально-благотворительного проекта «Будь с городом» предоставит возможность петербуржцам испытать на себе, что именно чувствуют пациенты, страдающие ревматоидным артритом. В специальной зоне горожане при помощи ортезов и утяжелителей на ногах и при грамотном сопровождении специалистов смогут распознать симптомы заболевания, чтобы в случае необходимости вовремя обратиться к врачу.

- Ревматические заболевания включают свыше 80 болезней и синдромов, однако самая высокая медико-социальная нагрузка связана с ревматоидным артритом, - рассказали в компании. - Сегодня в Петербурге зарегистрировано 13 456 пациентов с ревматоидным артритом, по оценкам экспертов реальные показатели заболевания в несколько раз превышают официальные данные.

По словам вице-президента по маркетингу и продажам компании BIOCAD Олега Павловского, распознавание симптомов, получение полной информации о заболевании, а главное, дорожной карты в случае обнаружения признаков заболевания у себя, позволит петербуржцам вовремя обратиться за квалифицированной помощью и тем самым снизить временные и финансовые затраты на терапию.

Основные симптомы ревматоидного артрита: утренняя скованность, тугая подвижность в мелких суставах кистей и стоп, коленях, плечах, продолжающаяся больше 30 минут, припухлость суставов, увеличение их объема, размера, болезненность при боковом сжатии (как при рукопожатии) кистей и стоп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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