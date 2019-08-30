2019-08-30T18:54:50+03:00
Происшествия

Под «мостом глупости» в Петербурге застряла полевая кухня

Это уже 171-й автомобиль-жертва "коварной" переправы
Лилия КОЗЛОВА
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"Мост глупости" поймал свою 171-ю жертву"Мост глупости" поймал свою 171-ю жертвуФото: СОЦСЕТИ
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Знаменитый в Санкт-Петербурге «мост глупости», который находится на Софийской улице вечером, 31 августа, поймал свою очередную «жертву». Это уже 171-я машина по счету. Надо отметить, что на этот раз застряла не «Газель», а эвакуатор, который вез прицеп с трубой, похожий на тот, что используют для полевой кухни.

- Чего за паника, я просто решил проверить, пройду ли. Никто не врезался. Всего 10 сантиметров не хватило, - возмутился водитель эвакуатора.

Однако в Twitter «Моста глупости» было принято запустить голосование: идет ли этот автомобиль в зачет или нет. Согласно опросу 83 процента петербуржцев согласились с тем, что все же эвакуатор с полевой кухней можно приплюсовать ко всем остальным «Газелям».

Как рассказал позже водитель эвакуатора, он снял трубу и попытался еще раз проехать под мостом. Но «коварная» переправа все же не пошла на уступки и не пропустила автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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