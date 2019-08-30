Петербуржцев приглашают на бесплатные показы уличного кино

СЕГОДНЯ 19:42 2019-08-30T19:42:11+03:00

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Если вы еще не знаете, чем заняться в выходные, у нас есть предложение. В субботу, 31 августа, в Санкт Петербурге пройдет показ Всемирного Фестиваля уличного кино. Любителям этого вида искусства быть обязательно! Специально для вас организаторы подготовили оригинальную программу фильмов, которых нет в открытом доступе. Это и участники и победители кинофестивалей «Кинотавр», «Короче и «Движение», и лучшие короткометражки молодых российских режиссеров за последние 5 лет, а также работы финалистов всероссийского конкурса короткометражных фильмов «Опа! Искусство внезапности».

Одна из фишек этого года - режиссерский дебют актера Петра Федорова «Электрический Ток» с Александром Палем в главной роли. Ну-с, посмотрим, как справился артист с работой по другую сторону камеры.

Зрители, кстати, в этом фестивале играют не последнюю роль. Именно они определяют, кто достоин звания лучших из лучших. После показов люди сами голосуют за понравившуюся работу.

Начало показов 31 августа в 19.00 в Севкабель порту.

ИСТОЧНИК KP.RU