2019-08-30T20:02:05+03:00
Общество

Исследовательское судно «Академик Агеев» изменит график разводки мостов в выходные

Сегодня ночью не по расписанию разведут мосты Александра Невского и Большеохтинский
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
В ночь на воскресенье изменения коснутся четырех мостов, в том числе Дворцового и Благовещенского.В ночь на воскресенье изменения коснутся четырех мостов, в том числе Дворцового и Благовещенского.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Океанографическое исследовательское судно «Академик Агеев» направляется в Большой порт Петербурга. Чтобы провести его по Неве, изменили время разводки мостов.

Уже сегодня ночью не по расписанию разведут две переправы. Мост Александра Невского будет закрыт для движения авто на 25 минут дольше, чем обычно, – с 02:00 до 05:35. Большеохтинский разомкнет створки тоже на больший срок, с 02:00 и до 05:25.

– В ночь на воскресенье, 1 сентября, изменения коснутся Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов, – предупреждают в «Мостотресте».

Троицкий и Литейный будут раскрыты дополнительных 25 минут. Первый разведут с 01:20 до 05:10, второй – с 01:40 до 05:10.

С Дворцовым и Благовещенским, которые успевают за ночь вспорхнуть над Невой дважды, интереснее. Первая разводка завершится чуть раньше, зато вторая затянется (на те же 25 минут). Дворцовый будет раскрыт с 01:10 до 02:45 и с 03:10 до 05:20, Благовещенский – с 01:25 до 02:40 и с 03:10 до 05:25.

Все остальные мосты в эти выходные будут разводить и сводить по расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге замедлился рост розничной торговли
Петербуржцев приглашают на бесплатные показы уличного кино
Милонов назвал Бортко, который снялся с выборов губернатора Петербурга, трусом
Под «мостом глупости» в Петербурге застряла полевая кухня
Петербуржцы смогут узнать о симптомах ревматоидного артрита
Внимание, опасность: Петербуржцев предупредили о возможном загрязнении воздуха из-за непогоды
Две пожилые американки пострадали, упав с эскалатора в Пулково
В Петербург не пустили 25 тонн потрохов лосося с Фарерских островов
На строительство метро в Петербурге направят 18 миллиардов рублей
Мигрант с автомойки, угнал каршеринг и устроил ДТП на Лиговском проспекте
В выходные Ленобласть накроет густой туман
Ваши слова нас держат: Мама погибшей в Турции девочки переживает трагедию, читая соболезнования от россиян
По поручению Бастрыкина мажоров на Rolls Royce, избивших мужчину в Петербурге, отправят под суд
1,5 тысячи штрафа с конфискацией костюма: «Коня Юлия» привлекли за обирание туристов на Дворцовой площади
Ленинградский зоопарк показал, как белая медведица плещется в воде, спасаясь от жары
Туристы против: 16 процентов петербуржцев решили отказаться от финской визы из-за новых правил
«Петровский» стадион могут закрыть крышей
Безликий в Эрмитаже: В Петербург прилетел звезда «Игры престолов» Том Влашиха