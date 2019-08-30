Исследовательское судно «Академик Агеев» изменит график разводки мостов в выходные

СЕГОДНЯ 20:02 2019-08-30T20:02:05+03:00

В ночь на воскресенье изменения коснутся четырех мостов, в том числе Дворцового и Благовещенского. Фото: Александр ГЛУЗ

Сегодня ночью не по расписанию разведут мосты Александра Невского и Большеохтинский

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Океанографическое исследовательское судно «Академик Агеев» направляется в Большой порт Петербурга. Чтобы провести его по Неве, изменили время разводки мостов.

Уже сегодня ночью не по расписанию разведут две переправы. Мост Александра Невского будет закрыт для движения авто на 25 минут дольше, чем обычно, – с 02:00 до 05:35. Большеохтинский разомкнет створки тоже на больший срок, с 02:00 и до 05:25.

– В ночь на воскресенье, 1 сентября, изменения коснутся Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов, – предупреждают в «Мостотресте».

Троицкий и Литейный будут раскрыты дополнительных 25 минут. Первый разведут с 01:20 до 05:10, второй – с 01:40 до 05:10.

С Дворцовым и Благовещенским, которые успевают за ночь вспорхнуть над Невой дважды, интереснее. Первая разводка завершится чуть раньше, зато вторая затянется (на те же 25 минут). Дворцовый будет раскрыт с 01:10 до 02:45 и с 03:10 до 05:20, Благовещенский – с 01:25 до 02:40 и с 03:10 до 05:25.

Все остальные мосты в эти выходные будут разводить и сводить по расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU