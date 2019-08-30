2019-08-30T20:18:11+03:00
Экономика

В Петербурге замедлился рост розничной торговли

Одна из причин – отсутствие роста реальных доходов жителей города
Галина ЛЕСУНОВА
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Рост останавливается, а ритейл находится на грани того, чтобы пойти на спад.Рост останавливается, а ритейл находится на грани того, чтобы пойти на спад.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Технически розничная торговля в культурной столице процветает, но уже не так успешно, как в прошлом году. Темпы роста ее оборота замедляются, если не сказать, уходят в минус. Такие данные приводит Петростат.

– По подсчетам экспертов, за прошедшие семь месяцев 2019 года оборот торговли в розницу составил 826,9 миллиарда рублей, – сообщают «Невские новости». – Показатель всего на 0,8 процента больше, чем данные за соответствующий период прошлого года.

По данным издания, за семь месяцев прирост составлял 3,4 процента, но к маю уменьшился на 2,8 процента, а к июню – на 0,1 процента. То есть рост останавливается, а ритейл находится на грани того, чтобы пойти на спад.

Объяснением застоя может быть отсутствие роста реальных доходов петербуржцев. По прогнозам специалистов и Министерства экономического развития, в ближайшие три года прирост не превысит полутора-двух процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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