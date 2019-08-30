2019-08-30T21:22:41+03:00
Авто

31 августа откроют движение по внешнему кольцу КАД

Проезд между развязками кольцевой с Парашютной и Культуры был перекрыт последние два месяца
Анна ПОСЛЯНОВА
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Благодаря расширению пропускная способность кольцевой увеличится в полтора раза. Фото: Упрдор «Северо-Запад»Благодаря расширению пропускная способность кольцевой увеличится в полтора раза. Фото: Упрдор «Северо-Запад»
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Внешнее кольцо между развязками с Парашютной улицей и проспектом Культуры было закрыто с 1 июля. Автомобили пропускали с внешнего на внутреннее кольцо, а для проезда оставалось только по одной полосе в каждую сторону. Но ремонт здесь, наконец, закончили.

– Начиная с 31 августа, на данном участке КАД будет открыто автомобильное движение по внешнему кольцу, – сообщил «Комсомолке» начальник территориального ситуационного центра Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский. – А с 2 сентября движение будет организовано по двум полосам в каждом направлении.

Ремонт на этом отрезке кольцевой только часть масштабной реконструкции северного участка от Горской до Приозерского шоссе. 14,3 километра кольца делают шестиполосными. Работы стартовали весной 2018-го, а завершатся только в ноябре 2020-го. Благодаря расширению последний четырехполосный отрезок исчезнет, и кольцевая сможет пропускать не 79 000, а 124 000 автомобилей в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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