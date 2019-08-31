На съезде с порта Бронка на внешнее кольцо КАД полностью перекрыто движение транспорта из-за ДТП

СЕГОДНЯ 00:42 2019-08-31T00:43:43+03:00

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Серьезная авария на на съезде с порта Бронка на внешнее кольцо КАД парализовала движение транспорта. Около 23.00 30 августа 2019 года здесь произошло опрокидывание контейнера и прицепа грузовика. Многотонные конструкции проломили ограждение и перегородили часть магистрали. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» принял решение временно закрыть внешнее кольцо КАД.

- На автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга в связи с ДТП полностью перекрыто движение на съезде №1 транспортной развязки КАД на пересечении с автодорогой к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу "Бронка" (117 внутреннего кольца КАД), - сообщили в ведомстве.

Перекрыто движение на КАД.

В результате ДТП пострадавших нет. На месте аварии работает ГИБДД.

- Претензий к дорожным органам нет, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

ИСТОЧНИК KP.RU