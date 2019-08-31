2019-08-31T10:34:26+03:00
Общество

В Петербурге умер художник-нонконформист Сергей Ковальский

Живописец, работы которого украшают коллекции Русского музея и Эрмитажа, недавно отметил свое 71-летие
Анна ПОСЛЯНОВА
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Работы Ковальского хранятся в коллекциях Музея истории Санкт-Петербурга,Фонда имени Дягилева и многих других. Фото: Арт-центр «Пушкинская, 10»Работы Ковальского хранятся в коллекциях Музея истории Санкт-Петербурга,Фонда имени Дягилева и многих других. Фото: Арт-центр «Пушкинская, 10»
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Вечером 30 августа в Петербурге умер художник Сергей Ковальский. Только месяц назад Сергей Викторович отметил свой 71 день рождения.

– Это шок и ужасная потеря, – написала в сети куратор арт-центра «Пушкинская, 10», созданного Ковальским, Юлия Рыбакова. – Пока просто нет других слов.

Сергей Ковальский – художник-нонконформист. В 1972-ем он стал одним из создателей творческой группы «Инаки»; в 1981-ом участвовал в создании Товарищества экспериментального изобразительного искусства, а после организовывал первую выставку-турне художников товарищества в США; в 1983 году стал один из создателей творческой группы «Пятая четверть».

– Он значил много, – поделилась в сети художник Марина Колдобская.

«Параллелошар» – художественный символ ХХI векаюФото: Арт-центр «Пушкинская, 10»

«Параллелошар» – художественный символ ХХI векаюФото: Арт-центр «Пушкинская, 10»

Именно Ковальский придумал и основал культурный центр «Ковчег XXI век» на Пушкинской, 10. В 1990-ом вместе с Рыбаковым он создал первую в Ленинграде официальную организацию нонконформистов – гуманитарный фонд «Свободная культура» (впоследствии Товарищество «Свободная культура»), а позже стал его президентом. Музей нонконформистского искусства тоже детище Ковальского.

– Эта весть меня застала прямо на Дерибасовской в Одессе, где мы с Сергеем когда-то прогуливались и устраивали презентацию «Пушкинской», – поделилась переживаниями куратор музея Лора Кучер. – Помню, как Серега смеялся, сидя на скамейке с дядей Леней Утесовым, как пел песню про Черное море и, кстати, полюбился многим одесситам. Не верю, что Сергея нет!

Работы Ковальского хранятся в коллекциях Русского музея, Эрмитажа, Музея истории Санкт-Петербурга, Фонда имени Дягилева и других.

– Так рано... Осиротела «Пушкинская 10», – поделился скорбью художник Алексей Кирьянов. – Уходит эпоха...

ИСТОЧНИК KP.RU

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