2019-08-31T10:58:01+03:00
Происшествия

Брошенный в мусорное ведро косячок привел в квартиру наркоторговца пожарных и полицейских

На «погорельца» завели уголовное дело
Анна ПОСЛЯНОВА
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В квартире никого не оказалось, поэтому пришлось вскрыть дверь. Фото: ГУ МВД по Петербургу и ЛенобластиВ квартире никого не оказалось, поэтому пришлось вскрыть дверь. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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Криминальные дела тридцатилетнего безработного из Петербурга шли хорошо до тех пор, пока он не бросил в мусорное ведро непотушенную сигарету. Вечером 29 августа, около восьми часов, соседи мужчины в доме №28 по проспекту Косыгина почувствовали запах дыма и вызвали пожарных.

В квартире, из-под двери которой валил дым, никого не оказалось. Спасателям и полицейским пришлось вскрыть жилище, чтобы разобраться с огнем. Но внутри их ждал «бонус».

– Задымление произошло из-за брошенного в мусорное ведро окурка, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – Возгорание ликвидировали. А в ходе осмотра обнаружили девять горшков с каннабисом и почти четыреста граммов готового наркотика.

Марихуану хозяин квартиры хранил в холодильнике в ящике для овощей. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Марихуану хозяин квартиры хранил в холодильнике в ящике для овощей. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Марихуану хозяин квартиры хранил в холодильнике в ящике для овощей, расфасованную по пакетам, как какой-нибудь шпинат. Он, кстати, вернулся домой, когда люди в форме уже пересчитывали пакеты и кусты на «плантации». На наркоторговца завели уголовное дело. Заподозрить его в продаже марихуаны, по закону, увы, не смогли, несмотря на запасы «товара», поэтому вменяют ему только покушение на сбыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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