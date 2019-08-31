В Петербурге двое несовершеннолетних отравились таблетками

СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-31T13:03:38+03:00

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За пятницу, 30 августа, сразу двое юных петербуржцев оказались в больницах с тяжелым отравлением после приема лекарств.

Из квартиры на Большеохтинском проспекте «скорая» увезла шестнадцатилетнюю девушку. Школьница приняла эналаприл – лекарство, которое обычно назначают при высоком артериальном давлении и после сердечных приступов.

С какой целью девушка проглотила таблетки и отравилась ли она случайно, сейчас выясняют люди в форме. Состояние школьницы тяжелое.

– В тот же день в полицию сообщили из больницы, что из квартиры дома на улице Бестужева забрали девятилетнего мальчика с острым отравлением таблетками, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Таблетки ребенку дала мать.

Мальчик находится в тяжелом состоянии. По обоим случаям полиция сейчас ведет проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU