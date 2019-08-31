Петербуржцы стоят в часовых пробках на границе с Финляндией
Последний день лета петербуржцы разом решили провести в Финляндии. На границе с Суоми – часовые пробки. Судя по данным сервиса Granitsa-online, на всех трех пропускных пунктах на въезд стоят по часу.
Чуть лучше в данный момент в Торфяновке в сторону Хельсинки (49 минут в очереди), чуть хуже – в Светогорске-Иматре (час и двенадцать минут), в Брусничном на пути в Лаппеенранту – золотая середина в виде 55 минут ожидания. При этом никаких перекрытий полос на границе нет, пункты пропуска работают штатно.
Тем, кто отправился в Финляндию на автобусе, еще сложнее. Габаритный транспорт стоит на границе по часу, но в том же Брусничном время в очереди доходит уже до полутора часов. Грузовики и вовсе прорываются за границу в течение двух часов.
А вот выезд из Финляндии пока свободный. Наплыва транспорта ожидают вечером и к концу выходных.
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ИСТОЧНИК KP.RU