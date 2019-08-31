В Луге мужчина выстрелил в подростка

СЕГОДНЯ 14:59 2019-08-31T14:59:42+03:00

Парень самостоятельно дошел до больницы и попросил о помощи

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Школьник с огнестрельным ранением пришел в пятницу, 30 августа, в больницу в городе Луга Ленобласти. Медики оказали пятнадцатилетнему молодому человеку помощь и тут же сообщили о «криминальном» пациенте в полицию.

– Со слов пострадавшего, у него произошел словесный конфликт с мужчиной у дома №81 по проспекту Кирова, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Во время конфликта мужчина выстрелил в него из травматического пистолета.

Жилая пятиэтажка соседствует со сквером имени Ленина. В зеленой зоне нередко отдыхают и молодые, и пожилые любители спиртных напитков.

В больницу раненый школьник дошел самостоятельно. После того, как доктора оказали ему помощь, мальчика отпустили домой. Его состояние оценивают как удовлетворительное.

Полиция начала проверку. Стрелка ищут, пока для того, чтобы побеседовать.

ИСТОЧНИК KP.RU