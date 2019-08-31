2019-08-31T16:53:17+03:00
Общество

Концепцию арт-парка выберут в апреле 2020 года

За восемь месяцев планируют провести международный конкурс и подвести его итоги
Анна ПОСЛЯНОВА
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Победителя конкурса выберут сами петербуржцы. Фото: Администрация Санкт-ПетербургаПобедителя конкурса выберут сами петербуржцы. Фото: Администрация Санкт-Петербурга
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Международному конкурсу на концепцию парка на Ватном острове быть. И провести его собираются за ближайшие восемь месяцев. Об этом власти Петербурга договорились с компанией «Дом.рф» (бывшее «Агентство ипотечного жилищного кредитования», принадлежит Правительству России).

– Мы с «Дом.рф» создадим уникальную концепцию парка, опираясь на мнение петербуржцев, – сказал врио губернатора Петербурга Александр Беглов, осматривая строительную площадку. – Это будет по-настоящему народный парк, сейчас в интернете петербуржцы обсуждают его название и наполнение.

Сейчас будущий парк выглядит так. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Сейчас будущий парк выглядит так. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Открытый международный конкурс на ландшафтно-архитектурную концепцию парка обещают провести по всем международным и отечественным стандартам.

– На проведение конкурса мы выделим девяносто миллионов рублей, – сообщил генеральный директор «Дом.рф» Александр Плутник. – На всю конкурсную процедуру уйдет ориентировочно восемь месяцев – с сентября 2019 года по апрель 2020 года.

К участию в первом этапе конкурса пригласят ведущих международных и российских ландшафтных архитекторов. Сделать это, как сообщалось ранее, планируют до конца года. А победителя среди них выберут сами петербуржцы, произойдет в апреле 2020-го в ходе общественных обсуждений.

Желание Смольного провести международный конкурс на концепцию арт-парка уже вызвало неоднозначную реакцию городского архитектурного сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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