2019-08-31T18:00:03+03:00
Общество

1 100 курсантов Военно-космической академии Можайского приняли присягу

Новобранцев поздравили командующий Космическими войсками Александр Головко и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров
Анна ПОСЛЯНОВА
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В этом году Можайка отметила свое 307-летие. Фото: Законодательное собрание Санкт-ПетербургаВ этом году Можайка отметила свое 307-летие. Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга
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Сегодня, 31 августа, в Можайке прошла церемония приведения к присяге курсантов нового набора. Присягу приняли 1 100 человек. Поздравить их пришли командующий Космическими войсками генерал-лейтенант Александр Головко, председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, глава администрации Петроградского района Иван Громов.

Суворов говорил: «Принимая присягу, жизнь свою Отечеству вручаете». Все ваши дела и поступки отныне должны быть посвящены этой великой цели – служению нашей России, – сказал Макаров. – Вы поступили в самый лучший политехнический военный вуз мира. Мы благодарим вас и ваших родителей за то, что вы сделали этот осознанный выбор. Вы посвятили свою жизнь самому благородному делу.

Военно-космическая академия имени Можайского – крупнейший политехнический вуз Минобороны. В этом году Можайка отметила свое 307-летие. Инженерную школу, с которой академия берет свое начало, основал еще Петр Первый. В числе выпускников академии – Михаил Кутузов, герои войны 1812 года, герои Советского Союза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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