В аварии с каршеринг-авто на улице Маршала Казакова сбили маму с коляской

СЕГОДНЯ 18:44 2019-08-31T18:44:04+03:00

И с малышом, и с его папой все нормально. Фото: vk.com/spb_today

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Женщина с коляской пострадала в аварии на углу улицы Маршала Казакова и переулка Кузнецова. Сегодня, 31 августа, в половине пятого вечера на перекрестке не смогли разъехаться две легковушки – «ВАЗ 2114» и каршеринговый «Рено».

От удара машины развернуло. Фото: vk.com/spb_today

– После столкновения с иномаркой «ВАЗ» наехал на пешехода – женщину тридцати лет, – сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – В результате аварии пешехода госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Кто виноват, разбирается полиция. Фото: vk.com/spb_today

По свидетельству очевидцев, машины после удара развернуло, а «Лада» буквально «вылетела на тротуар и снесла маму с коляской» возле дома №56, где как раз находится автобусная остановка. Как выяснилось, женщина находилась там не только с ребенком, но и с мужем. К счастью, оба не пострадали.

– С ребенком и папой все хорошо, – пишут очевидцы в сети. – У мамы сломана нога.

ИСТОЧНИК KP.RU