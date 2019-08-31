2019-08-31T19:24:23+03:00
Звезды

В Эрмитаж показывают «Синие квадраты» кисти футболистов и тренера «Зенита»

Живописные творения сине-бело-голубых будут выставлять в музее до 9 сентября
Анна ПОСЛЯНОВА
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В ход пустили все клубные цвета. Фото: Государственный ЭрмитажВ ход пустили все клубные цвета. Фото: Государственный Эрмитаж
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Выставка «Синий квадрат» в пятницу, 30 августа, открылась в Эрмитаже. Авторы полотен – игроки и главный тренер «Зенита». Футболистов вдохновило творчество Казимира Малевича, но, так как цвета футбольного клуба – синий, белый и голубой, в ход пустили все оттенки небесного.

Главный клубный цвет символизирует будущее, белый – энергию, голубой – надежду. А еще синий цвет – это символ поддержки аутистов, социальной реабилитацией который как раз занимается партнер Эрмитажа и «Зенита» – центр «Антон тут рядом».

– Футболисты нашего любимого «Зенита» нарисовали картины по мотивам «Черного квадрата» – того, что хранится в Эрмитаже, – подчеркнул директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. – Мы открываем небольшую выставку, после чего работы будут переданы в центр «Антон тут рядом», будет организован аукцион, а средства пойдут на благотворительность. Это часть нашей общественно-художественной деятельности.

Полюбоваться творчеством сине-бело-голубых, на миг ставших супрематистами, можно по 8 сентября. В экспозиции представлены работы Михаила Кержакова, Смольникова, Мамманы, Сантоса, Кузяева, Ерохина, Оздоева, Ригони, Дриусси, Азмуна и, конечно, Семака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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