2019-08-31T19:52:42+03:00
Спорт

«Зенит» взял в аренду у «Порту» венесуэльца Йордана Осорио

До конца сезона футболист будет выступать за сине-бело-голубых под четвертым номером
Анна ПОСЛЯНОВА
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Если спортсмен хорошо себя покажет, а у клуба буду возможности, его могут выкупить. Фото: ФК «Зенит»Если спортсмен хорошо себя покажет, а у клуба буду возможности, его могут выкупить. Фото: ФК «Зенит»
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Футбольный клуб «Зенит» до конца сезона арендовал защитника «Порту» Йордана Осорио. Если венесуэльский спортсмен хорошо себя покажет, а у клуба буду возможности, его могут выкупить.

– Осорио будет выступать за «Зенит» под четвертым номером, – сообщают в футбольном клубе. – Он станет пятым футболистом в новейшей истории клуба, сделавшим такой выбор. Начиная с 2000-го, под четвертым номером за «Зенит» выступали Саркис Овсепян, Мартин Горак, Ивица Крижанац и Доменико Кришито.

25-летний Йордан Эрнандо Осорио Паредес родом из венесуэльского города Баринас. Начинал в «Саморе» в 2014-ом и провел за клуб 103 матча, забив пять мячей и трижды выиграв чемпионат страны.

В 2017-ом Осорио перешел в португальскую «Тонделе», за которую отыграл 26 матчей в чемпионате страны и забил три мяча. Год спустя его арендовал «Порту», вместе с которым он выиграл чемпионат страны. Последний сезон футболист провел на правах аренды в «Витории Гимарайнш» (тридцать матчей, два гола).

Сильными сторонами Осорио считаются длинный пас, борьба на втором этаже и уверенная игра на последнем рубеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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