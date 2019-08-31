Родители погибшей в Турции Алисы выезжают в аэропорт, чтобы вместе с дочерью прилететь домой

31 Авг. 20:12 2019-08-31T20:12:29+03:00

Аэробус вылетит из Антальи, чтобы доставить прямым рейсом в Пулково и погибшую Алису, и ее родителей. Фото: СОЦСЕТИ

На похоронах девочки, которая захлебнулась в бассейне отеля, будут только самые близкие

Изменить размер текста: A A

Мама и папа двенадцатилетней Алисы Адамовой, которая захлебнулась в отеле SunHill в Бодруме, а потом еще одиннадцать дней боролась за жизнь, собрали вещи и готовы вернуться домой вместе с дочерью. Тело девочки доставят в Петербург тем же бортом.

– В восемь вечера нас забирают из гостиницы, и едем в аэропорт, – написал сегодня вечером папа Алисы Андрис. – Утром не хотел просыпаться... Спал, пока это получалось, до одиннадцати часов. Когда спишь, есть надежда на то, что Лисенок приснится...

Аэробус авиакомпании Turkish Airlines вылетит из Антальи, чтобы доставить прямым рейсом в Пулково и погибшую Алису, и ее родителей, в одиннадцать часов вечера. Приземлится турецкий самолет в городе на Неве в воскресенье, 1 сентября, в начале четвертого утра.

– Наша девочка рядом, и мы обязательно с ней встретимся, когда придет время! – написала в соцсетях утром в день отъезда мама Алисы Наталья.

О дате и месте похорон Алисы семья пока не сообщает. Но, по словам матери, на них будут присутствовать только самые близкие.

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» приноси соболезнования родным и близким Алисы

ИСТОЧНИК KP.RU