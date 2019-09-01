Тело 12-летней девочки, захлебнувшейся в бассейне в Турции, доставили в Петербург

СЕГОДНЯ 10:38 2019-09-01T10:38:30+03:00

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Тело12-летней Алисы Адамовой, погибшей после несчастного случая в бассейне турецкого отеля в Бодруме, доставили в Петербург. Рейс прибыл в аэропорт Пулково ранним утром 1 сентября. Также в Россию вернулись родители девочки.

Как сообщает Генеральное консульство России в Анталье, вместе с представителями ритуальной службы они оказали семье необходимую помощь в подготовке и оформлении документов, требуемых для репатриации, а также в проведении необходимых процедур.

- Оплату расходов на транспортировку, проживание в Анталье и приобретение авиабилетов для родителей взяла на себя страховая компания, - отметили в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла 18 августа. Девочку затянуло в дренажную трубу бассейна отеля «Санхилл». Школьница провела под водой больше 5 минут. Ее вытащили, но она уже была в коме. Через несколько дней в больницу в городе Денизли приехали и российские медики, которые также следили за состоянием Алисы. Врачи боролись за жизнь юной петербурженки 11 дней. 28 августа Алиса Адамова скончалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU