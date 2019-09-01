2019-09-01T11:05:52+03:00
Общество

«Небо космического цвета»: В Ленинградской области заметили северное сияние

Фотографиями необычного явления поделились местные жители
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Сияние озарило небо над Ладожским озером. Фото: vk.com/id2101381.Сияние озарило небо над Ладожским озером. Фото: vk.com/id2101381.
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Удивительной красоты природное явление наблюдали жители Ленинградской области в ночь на 1 сентября. Небо над Ладожским озером осветило северное сияние. Красочными фотографиями на своей странице в соцсетях поделился Александр Русинов. Мужчина специально отправился за город, чтобы запечатлеть завораживающее зрелище.

- Ночь выдалась интересной! Прогнозы обещали Северное сияние! И обещания сбылись, – написал фотограф. - Пусть сияние было и не настолько сильным, как могло бы быть, но... Небо показало немного космического света!

Чтобы сделать красивые снимки, мужчине даже пришлось залезть в воду. «В засаде» охотник за красивыми кадрами провел больше получаса.

- Вода, кстати, была на удивление теплой! – делится он. - Эх, светануло бы поярче! Хочется посмотреть на разноцветные шторки света в небе.

Кстати, Александр поймал северное сияние в объектив не в первый раз. Прежде удача улыбнулась ему в октябре 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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