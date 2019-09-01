Вырвала сережку: В Петербурге разыскивают женщину, ограбившую 73-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-01T11:59:19+03:00

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В Петербурге правоохранители разыскивают неадекватную женщину, ограбившую пенсионерку средь бела дня. Инцидент произошел на улице Руднева в Выборгском районе Петербурга. 31 августа у дома № 13 на 73-летнюю петербурженку напала неизвестная. Она подскочила к пожилой женщине и вырвала сережку из левого уха. Та пыталась дать ей отпор, но не смогла.

После происшествия нападавшая скрылась вместе с трофеем, а старушка направилась прямиком в полицейский участок. Там она рассказала, что злоумышленница была пьяна. Теперь ею заинтересовалась полиция.

- Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас сотрудники регионального управления МВД пытаются установить личность падкой на чужие украшения женщины. Ей грозят исправительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU