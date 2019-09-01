«Чтобы каждый помнил и знал»: В Петербурге прошла акция в память о жертвах теракта в Беслане

СЕГОДНЯ 12:40 2019-09-01T12:40:45+03:00

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Сегодня, 1 сентября, исполнилось ровно 15 лет бесланской трагедии. В 2004 году во время торжественной линейки террористы захватили школу № 1. Три дня они удерживали без еды и воды детей, их родителей и учителей, требуя вывести войска из Чечни. В результате погибли 333 человека. Среди них -186 детей. В годовщину теракта молодые петербуржцы собрались на Малоохтинском проспекте, чтобы почтить память жертв.

Активисты движения «Петербург – город перемен!» выложили из свечей цифру «1». Акция прошла у подножия мемориала «Детям, погибшим в Беслане» у храма Успения Пресвятой Богородицы. Как объяснили организаторы, единица отражает дату и место, в котором произошла трагедия.

- Эта страница истории, о которой не принято вспоминать. Но у тихой скорби есть опасность – забыть, - сказал сопредседатель Движения Никита Донцов. - Поэтому мы напоминаем всем и каждому - нашу общую историю. Чтобы каждый помнил и знал. И мы больше никогда не допустили таких событий.

ИСТОЧНИК KP.RU