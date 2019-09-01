Поехали: В Петербурге запустили рабочее движение на участках Богатырского и Комендантского проспектов

СЕГОДНЯ 13:19 2019-09-01T13:19:29+03:00

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Важная новость для жителей Приморского района Петербурга. С 1 сентября на участках Богатырского проспекта от улицы Гаккелевской до улицы Байконурской и Комендантского проспекта от Шуваловского проспекта до Глухарской улицы запустили рабочее движение. Строительство этих магистралей началось больше шести лет назад.

Как рассказали в Смольном, на Богатырском проспекте организовали временные съезды, переустроили инженерные сети, установили остановки общественного транспорта, дорожные знаки и нанесли разметку.

- Участок Комендантского проспекта от Шуваловского проспекта до Глухарской улицы строится с 2012 года, - уточнили в пресс-службе правительства Петербурга. - Он находится в районе интенсивной жилой застройки, но у жителей до сих пор не было сквозного проезда по проспекту. Сейчас проезд выполнен, установлено освещение. На пересечении Шуваловского и Комендантского проспектов появились светофоры, сделана дорожная разметка.

Полностью ввести объекты планируется в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU