2019-09-01T14:11:50+03:00
Происшествия

Водитель погиб: В Ленобласти иномарка вылетела в кювет и столкнулась с деревом

Пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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ДТП произошло около 11 часов утра 1 сентября.ДТП произошло около 11 часов утра 1 сентября.Фото: Сергей ГАПОН
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Смертельная авария произошла утром 1 сентября в Гатчинском районе Ленинградской области. На автодороге Никольское - Прибытково – Кобрино водитель «Рено» не справился с управлением и вылетел в кювет на большой скорости. Прибывшие на место сотрудники дорожной полиции увидели, что оказавшийся на обочине автомобиль врезался в дерево. В салоне в момент столкновения находились двое.

Как сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, водитель транспорта погиб от полученных травм. У пассажира медики диагностировали серьезные повреждения. Его госпитализировали в одну из городских больниц в тяжелом состоянии. Известно, что это мужчина. Его возраст сейчас уточняется.

На данный момент сотрудники дорожной полиции проводят проверку на месте аварии и устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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