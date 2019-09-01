В Петербурге откроется «Сад ощущений» для незрячих детей

СЕГОДНЯ 15:41 2019-09-01T15:42:58+03:00

На территории есть подвесной мост, разноуровневые фонтаны и лавка с ароматными травами

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Уникальный проект для детей с нарушениями зрения создали на базе школы-интерната № 1 имени Грота. 2 сентября на территории ученого заведения откроется «Сад ощущений», который поможет незрячим ребятишкам адаптироваться к обычной жизни и узнать новое.

Всего на площадке 12 зон. Каждая из них снабжена мнемосхемой на азбуке Брайля. Как рассказывают в пресс-службе правительства Петербурга, в зоне «Царь горы» дети научатся преодолевать препятствия, а пройдя по «Сухой речке», почувствуют, как хрустит галька и качается подвесной мост.

- Есть «Водопад» с разноуровневыми фонтанами и «Музыка ветра». Установлены витрины с малознакомыми предметами - камнями и ветками, обустроен «Аптекарский огород» с гвоздикой, мятой, лавандой, душицей и чабрецом, - сообщают в Смольном. - Есть спортивная площадка, а также ксилофоны и трубы для невербального общения.

Многие идеи и методики обучения слабовидящих детей, воплощенные в саду, не имеют аналогов в Европе. Проект реализован в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Важно, что посетить сад может любой желающий.

ИСТОЧНИК KP.RU