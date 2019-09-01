Главный «Безликий» Том Влашиха и «Мисс Вселенная» Оксана Федорова стали ведущими Дрезденского бала в Петербурге

СЕГОДНЯ 17:13 2019-09-01T17:29:29+03:00

Том Влашиха и на ковровой дорожке. Фото: https://www.instagram.com/dresdenoperaballspb/.

Изменить размер текста: A A

В Михайловском театре и Большом зале филармонии 31 августа прошел Дрезденский оперный бал — одно из главных светских музыкальных событий мира. Впервые бал состоялся в 1925 году и за все время ни разу не покидал пределы Германии. В 2019 году организаторы сделали исключение – грандиозный праздник приехал в Петербург.

Участниками Дрезденского бала стали оперные звезды Альбина Шагимуратова, Надя Михаэль, Стивен Гулд, а также народный артист России виолончелист Сергей Ролдугин и оркестр Михайловского театра под управлением Массимо Дзанетти.

dresdenoperaballspb Открытая часть подошла к концу.Это было великолепно, никакие красивые слова и яркие фотографии не передадут того, что происходило на каждой локации Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге.

Вели зрелищную программу немецкий актер Том Влашиха (Якен Х’гар из «Игры престолов») и российская актриса и «Мисс Вселенная» Оксана Федорова.

Во время церемонии открытия врио губернатора Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что Дрезден и Петербург дружат уже более 50 лет, и в основе их лежат уважение и доверие.

- Мы с большой радостью поддержали инициативу обер-бургомистра Дрездена и художественного руководителя Дрезденского бала провести этот оперный праздник в Петербурге. И я благодарю их за яркий подарок нашему городу, - сказал он.

dresdenoperaballspb Обладательница уникального голоса, немецкая оперная певица - Надя Михаэль.

За одну ночь гости посетили сразу две исторические площадки города. Между ними раскинулась красная дорожка длиной в 450 метров. Все происходящее транслировалось в прямом эфире на площади Искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU