Начало рабочей недели в Петербурге будет жарким

1 Сент. 18:57 2019-09-01T18:57:47+03:00

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На календаре осень, а за окном – все еще лето. Первые дни сентября радуют петербуржцев хорошей погодой. Солнце светило все выходные. В понедельник, 2 сентября, тепло задержится. Как рассказывают синоптики, столбик термометра в начале рабочей недели поднимется до +26 градусов.

- Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный, южный слабый. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, в окрестностях до +11 градусов. Днем +24+26 градусов, - сообщают в региональном отделении «Росгидромета».

Во вторник в Петербурге начнется похолодание. Максимальная температура + 19 градусов. Утром и днем ожидаются кратковременные дожди и гроза. Такая же погода сохранится в среду, 4 сентября.

В Ленинградской области понедельник тоже будет жарким. Спасатели предупреждают, что на территории региона утром и днем 2 сентября ожидается туман. Водителей и пешеходов они просят быть внимательными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU