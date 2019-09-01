В Петербурге иномарка сбила прохожих на улице Николая Рубцова

1 Сент. 19:40 2019-09-01T19:40:53+03:00

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Серьезное ДТП произошло 1 сентября в Выборгском районе Петербурга. На улице Николая Рубцова машина вылетела на тротуар и сбила пешеходов.

Как рассказали УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, авария случилась на улице Николая Рубцова. На перекрестке у дома № 5 столкнулись «Форд Фокус» и «Фольцваген Поло». Первый автомобиль после удара выкинуло на тротуар. В тот момент мимо проходили две женщины - 1955 и 1988 года рождения. Они оказались под колесами. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

- 36-летний водитель за рулем «Форда» при левом повороте не пропустил «Фольцваген», у которого было преимущество. Вторым автомобилем управлял 27-летний мужчина. Он также получил травмы. Его доставили в больницу, - уточнили в ведомстве.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится поверка.

ИСТОЧНИК KP.RU