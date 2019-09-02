2019-09-02T09:59:49+03:00
Происшествия

Жителей Парнаса «обстреляли» сырой картошкой с 23 этажа

Хулиганы целились в людей с собаками
Лилия КОЗЛОВА
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Неизвестные кидались в прохожих картошкой с высоты 23 этажа в ПарнасеНеизвестные кидались в прохожих картошкой с высоты 23 этажа в ПарнасеФото: СОЦСЕТИ
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Накануне вечером, 1 сентября, жители микрорайона Парнас на севере Петербурга оказались «жертвами» обстрела сырой картошкой. Звучит, может и комично, однако опасность от тяжелого клубня, летящего с высоты 23 этажа вполне себе серьезная. Развлекались, швыряясь продуктами, молодые люди. Причем целились прямо в собачников с четвероногими друзьями.

- Картошка тяжелая, не представляю, что было бы, если бы она зарядила кому-нибудь в голову - минимум сотрясение мозга, - написал анонимно один из местных жителей в соцсети «ВКонтакте».

Жильцы рассказали, что картофельный обстрел происходил из окна 23 этажа дома 41 по Заречной улице, а именно из 4-го подъезда. Клубнями неизвестные парни кидались в людей и собак, гуляющих на специально отведенной для этого площадке.

Насколько известно, никто от картошки не пострадал. Прохожие внимательно следили за летящими с небо клубнями. Однако местные жители очень сильно возмутились и пригрозили написать заявление в полицию, чтобы хулиганов усмирили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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