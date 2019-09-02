Школьные стадионы откроют для всех любителей спорта

СЕГОДНЯ 11:10 2019-09-02T11:11:45+03:00

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Все больше и больше петербургских школ обзаводится хорошими стадионами. Это дает возможность ученикам не только проводить уроки физкультуры в комфортных условиях, но заниматься спортом. А чтобы и горожане могли вести здоровый образ жизни, доступ на пришкольные арены планируют открыть для всех. При этом такой порядок был и ранее, но в реальности, многие стадионы закрыты по вечерам на замок.

- Одна из причин - борьба с терроризмом. Предполагается, что бесконтрольный доступ посторонних людей на территорию школы не допускается, - рассказала газете «Петербургский дневник» зампредседателя комиссии по молодежной политике, патриотическому воспитанию и спорту при Общественной палате Петербурга Кристина Федосеева.

Но даже там, где доступ на стадионы свободный, препятствием к занятию спортом становится состояние оборудования площадок. Тренажеры сломаны, футбольные ворота не закреплены и прочее, прочее, прочее.

Бороться с этим решили в Московском районе. Там разработали пилотный проект. Согласно документу, стадионы будут приводить в порядок, а местных жителей из близлежащих домов - информировать о возможностях занятий спортом, чтобы созданная на бюджетные деньги инфраструктура не простаивала без дела. Если все получится, опыт распространят на весь Петребург.

ИСТОЧНИК KP.RU