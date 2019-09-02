Ночью на Дворцовой набережной легковушка, уходя от погони, врезалась в каршеринг и снесла светофор

СЕГОДНЯ 11:37 2019-09-02T15:28:25+03:00

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В ночь на понедельник, 2 сентября, в центре Санкт-Петербурга произошла мощная авария, раскидавшая автомобиле по Дворцовой набережной. По рассказам свидетелей, легковой автомобиль мчал вдоль Невы, уходя от погоди ДПС и столкнулся с каршерингом. После ДТП набережная в сторону Дворцового моста оказалась почти полностью перекрыта.

- «Нексия» влетела в столб на большой скорости, выехала на встречку и «поцеловала» машину каршеринга. Почти все, кто был в «Нексии», пять человек, кроме водителя, скрылись, - рассказали очевидцы в соцсети.

Как оказалось, после аварии машины разлетелись в разные стороны на большом расстоянии и заняли две полосы: правую и среднюю. Место ДТП автомобилистам пришлось объезжать по левой полосе. На место быстро прибыли две машины ГАИ. Как пояснили очевидцы, скорая помощь на аварию не проезжала. По всей видимости, во время столкновения никто не пострадал.

ДТП на Дворцовой набережной с каршерингом .

ИСТОЧНИК KP.RU