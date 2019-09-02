Семаки с цветами: Тренер «Зенита» отвел шестерых детей в школу

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-02T11:59:39+03:00

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День знаний в 2019 году выпал не на 1, а на 2 сентября. Впрочем, привычную картину это не изменило. Уже с утра на улицах Петербурга было многолюдно, особенно выделялись взволнованные родители и их дети, идущие с цветами в школу. Не остался в стороне от события и примерный отец, глава большого семейства и наставник «Зенита» Сергей Семак.

- Без видео никак, - шутит в соцсетях тренер сине-бело-голубых, снимающий на видео своих шестерых детей, которые спешат в школу по улицам солнечного Петербурга.

Впрочем, понять радостное и даже веселое настроение Семака легко. Во-первых, любой взрослый, давно окончивший школу с определенным удовольствием отправляет за парту собственных отпрысков, а во-вторых, «Зенит» накануне обыграл принципиального соперника.

Со счетом 1:0 в Москве был повержен столичный «Спартак» и эта спортивная виктория Петербурга на ближайшую неделю будет греть душу как самим зенитовцам, так и их преданным болельщикам.

ИСТОЧНИК KP.RU